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общество

Что такое феномен Северного сияния в Сибири: рассказал ученый Васильев

Фото: Сиб.фм

Ученый Роман Васильев объяснил, что такое феномен Северного сияния в Сибири.

В интервью изданию «Наука в Сибири» заместитель директора Института солнечно-земной физики СО РАН Роман Васильев рассказал о том, что геомагнитный полюс Земли не стоит на месте и сейчас а двигаются частицы, перемещаясь из Америки в Евразию, которые и вызывают такое красивое явление как северное сияние.

Напомним, что данное явление за последнее время все чаще стали замечать в пределах некоторых городов, в том числе и в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что верблюд прогулялся по вспаханным полям под Новосибирском.

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Валерия Митрохина
Журналист

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