О контракте с хоккеистом за 70 млн руб рассказал новый гендиректор ХК «Сибирь» Крутохвостов

Лев Крутохвостов рассказал о заработной плате новосибирских хоккеистов.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов рассказал о том, что раньше было запрещено распространяться о заработной плате хоккеистов. Однако сейчас контракты представлены в открытом доступе и их каждый может изучить.

“Какой-то единой и общепринятой зарплатной сетки у нас нет, все обговаривается индивидуально. Можно ли считать такие зарплаты высокими? Это смотря с чем сравнивать. С футболом, баскетболом – или средними зарплатами по стране. Стоит еще учесть и то, что спортивный век на самом деле очень короток и ребята начинают заниматься с четырех-пяти лет, а дальше их жизнь становится зависима от хоккея”, — поделился Лев Крутохвостов.

Он также отметил, что все условия по зарплате всегда обговариваются заранее, соответственно, те спортсмены, кто претендует на высокую оплату, должны понимать, что и работать для этого им нужно больше и качественнее.

“И это работа главного тренера, который ищет подход к игрокам. И работа генерального менеджера, который подбирает тех, кто нам нужен и дает адекватную зарплату за необходимый результат”, — уточнил гендиректор.

По словам Льва Крутохвостова, самый дорогой контракт между игроком был заключен с иностранцем Энди Андреофф — его сумма составила 70 миллионов рублей.

Напомним, что прочитать полное интервью с генеральным директором хоккейного клуба «Сибирь» можно здесь