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общество проиcшествия

Увеличилось число пострадавших при ДТП в Кемерово, один человек скончался

Фото: Telegram-канал Топор

При столкновении трамваев в Кемерово число пострадавших выросло до 67, один человек умер.

Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале сообщил, что количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 67 человек.

“Из них в тяжёлом состоянии три человека”, — уточнил Илья Середюк.

Также, по информации Telegram-канала “Mash Siberia”, один человек скончался от полученных травм во время ДТП.

“Состояние остальных госпитализированных не вызывает у врачей опасений”, — написали в посте.

Напомним, что сегодня утром в Кемерово людей выбросило на проезжую часть во время столкновения трамваев.

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Валерия Митрохина
Журналист

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