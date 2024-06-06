Увеличилось число пострадавших при ДТП в Кемерово, один человек скончался

При столкновении трамваев в Кемерово число пострадавших выросло до 67, один человек умер.

Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале сообщил, что количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 67 человек.

“Из них в тяжёлом состоянии три человека”, — уточнил Илья Середюк.

Также, по информации Telegram-канала “Mash Siberia”, один человек скончался от полученных травм во время ДТП.

“Состояние остальных госпитализированных не вызывает у врачей опасений”, — написали в посте.

Напомним, что сегодня утром в Кемерово людей выбросило на проезжую часть во время столкновения трамваев.