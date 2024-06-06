В Новосибирске директору учреждения выписали штраф за плохую дорогу

Директору учреждения в Новосибирске выписали штраф за некачественную дорогу.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, правоохранительные органы проверили состояние дорожного полотна на улице Писарева. В результате были обнаружены провалы длиной от 47 до 79 сантиметров и отклонение крышек люков.

В отношении директора МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение» №1 открыли административное дело по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Руководителю назначен штраф.

Напомним, что прокуратура организовала проверку скотомогильника под Новосибирском