В проект планировки Новосибирска внесли метро «Северная» и Ельцовскую трассу

Метро «Северная» и Ельцовскую трассу внесли в проект планировки города.

По данным документа, размещенного на сайте мэрии Новосибирска, в проект планировки мегаполиса внесены станция метро «Северная» и Ельцовская трасса. Территория ограничена рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук.

По условиям проекта, там появится магистральная улица непрерывного движения в долине реки 2-я Ельцовка-Ельцовская магистраль и продолжится Ленинская линия метро.

Напомним, что мэр Кудрявцев рассказал о транспортной реформе Новосибирска