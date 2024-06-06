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общество

В проект планировки Новосибирска внесли метро «Северная» и Ельцовскую трассу

Фото: Сиб.фм

Метро «Северная» и Ельцовскую трассу внесли в проект планировки города.

По данным документа, размещенного на сайте мэрии Новосибирска, в проект планировки мегаполиса внесены станция метро «Северная» и Ельцовская трасса. Территория ограничена рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук.

По условиям проекта, там появится магистральная улица непрерывного движения в долине реки 2-я Ельцовка-Ельцовская магистраль и продолжится Ленинская линия метро.

Напомним, что мэр Кудрявцев рассказал о транспортной реформе Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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