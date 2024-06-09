Пойманных на ЕГЭ со шпаргалками Новосибирских школьников не допустят к передаче

Участники ЕГЭ, удаленные с экзамена за использование шпаргалок, не смогут пересдать его в этом году. Сообщает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Музаев рассказал изданию, что, если школьник был пойман на списывании, возможность пересдать у него появится только через год.

«Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона — то приходи только через год.», – говорит глава ведомства.

Стоит отметить, что школьники, у которых по уважительной причине не получилось посетить экзамен или они завершили его досрочно, например по причине плохого самочувствия, таким ребятам предоставят возможность пересдать предмет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мать Новосибирской школьницы пожаловалась Мизулиной на сложные задания ЕГЭ.