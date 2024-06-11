Избиение водителем неотложки и 15 суток за справление нужды: главные новости Новосибирска за 11 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за вторник, 11 июня.

Житель Новосибирска Алексей поделился в своих социальных сетях видео, на котором он справляет естественные нужды на перевале Кату-Ярык, месте, которое имеет особое значение для местного населения на Алтае. Это видео привлекло внимание местных жителей, которые высказали свое недовольство и потребовали наказать Алексея. Юрист из Новосибирска Богдан Кучеренко сообщил корреспонденту Сиб.фм, что в соответствии с применимой статьей закона Алексею грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест на срок до 15 суток.

В Ленинском районе Новосибирска на Бетонном переезде произошел конфликт между водителем скорой помощи и другим участником дорожного движения. Водитель скорой помощи напал на водителя седана из-за предполагаемого несоблюдения им правил проезда для неотложных служб с маячками и сиреной. Инцидент был зафиксирован на видео, на котором показано, как мужчина агрессивно избивает водителя седана руками и ногами.

Светлана Яблочкина известна в мире мотоциклистов и поклонников эзотерики. Она начала управлять мотоциклом в 14 лет, а интерес к магии сопровождает ее с самого детства — ее родители и бабушки с дедушками также увлечены этой темой. Женщина уже более 13 лет проживает в Новосибирске. В честь Всемирного дня мотоциклиста Светлана поделилась с Сиб.фм своей любовью к ночным поездкам на мотоциклах, упомянула о своих прекрасных дочерях и рассказала о сложностях, с которыми сталкивается на дорогах.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в интервью для Сиб.фм обсудил планы по дальнейшему развитию общественного транспорта в городе. Одним из ключевых моментов является продление трамвайной сети до жилых комплексов «Матрёшкин двор» и «Радуга Сибири».