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общество

Правоохранители задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова

Фото: Pexels.com

Владимирова подозревают в получении взятки.

Правоохранительные органы задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал «Альтернативная юриспруденция».

Дело Владимирова находится в производстве Пятого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Ранее суд уже арестовал предполагаемых взяткодателей.

Начальник занимает свой пост с марта 2021 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске против департамента транспорта мэрии возбудило дело.

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Игорь Кириченко
Журналист

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