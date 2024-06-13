Правоохранители задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова

Владимирова подозревают в получении взятки.

Правоохранительные органы задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал «Альтернативная юриспруденция».

Дело Владимирова находится в производстве Пятого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Ранее суд уже арестовал предполагаемых взяткодателей.

Начальник занимает свой пост с марта 2021 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске против департамента транспорта мэрии возбудило дело.