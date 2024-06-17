Стал известен список открытых пляжей в Новосибирске

На 17 июня Региональное управление МЧС опубликовало список официально открытых пляжей в Новосибирской области.

По данным ведомства, на территории области разрешено купаться на 13 пляжах, из которых 6 находятся в пределах города Новосибирска.

Перечень включает следующие пляжи:

1. Пляж "Бугринская роща" на реке Обь в городе Новосибирске;

2. Пляж "Детский" в парке "У моря Обского" на Новосибирском водохранилище (НВДХ);

3. Пляжи "Галечный", "Каменный", "Бумеранг" и "Звезда" также на НВДХ в Новосибирске;

4. Пляж "Дюны" в Бердском заливе города Бердска;

5. Пляж "Старый Бердск" на НВДХ в Бердске;

6. Пляж в парке "Парк Кольцово" на реке Забобурыха в посёлке Кольцово;

7. Пляж в городе Тогучин на искусственном водоёме в Тогучинском районе;

8. Пляж "Хвоя" (ранее "Былина") в Бердском заливе города Бердска;

9. Пляж "Горводоканал" на НВДХ в Новосибирском районе;

10. Пляж "КП Соловьи" на пруде в Новосибирском районе.

Также отмечается, что в регионе более 400 неорганизованных мест отдыха у воды, где купание опасно и может привести к трагедии. 8 из 9 трагических случаев на водоёмах за минувшую неделю произошли именно на таких местах. Спасатели призывают родителей не оставлять детей одних у водоёмов и воздерживаться от употребления алкоголя на пляжах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что директора «Центра водных видов спорта» в Новосибирске оставили в СИЗО.