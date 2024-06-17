В Новосибирской области довели уровень импортозамещения семенного материала до 75%

В текущем году аграрии НСО делали основной упор на семена российской селекции.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минсельхозу Новосибирской области тщательно контролировать завершение посевной кампании и соблюдение агротехнических мероприятий.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отметил, что аграрии региона в этом году активно использовали семена отечественной селекции.

В результате, доля отечественных семян в начале посевной кампании выросла до 75%, что поспособствовало выполнению посевов сои и кукурузы в 2024 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на транспортном форуме обсудят национальные идеи.