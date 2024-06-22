Подрядчика для сноса двух аварийных исторических зданий ищут в Новосибирске

Подрядчик должен выполнить данный перечень работ за 1,6 миллиона рублей.

На сайте Госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для сноса двух аварийных многоквартирных домов в Новосибирске.

Подрядчик обязуется выполнить работы по сносу домов по адресам: ул. Объединения, дом № 26 и ул. Никитина, дом № 154. Стоимость работ составляет 1,6 миллиона рублей, срок выполнения — не позднее 16 дней со дня заключения контракта.

Оба здания имеют более полувековую историю и находятся в аварийном состоянии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска в мае потратили на покупку апартаментов 643 млн рублей.