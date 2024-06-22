В Новосибирске подрядчика, ремонтирующего Октябрьский мост, могут признать банкротом

На сайте «Федресурс» появилась информация, что фирмы ООО «СБ-ОМЕГА» и ООО «TANDEM» планируют подать заявления в арбитражный суд, чтобы признать «СпецТрансСтрой» банкротом.

31 мая компания «СБ-ОМЕГА» выиграла дело о взыскании со «СпецТрансСтрой» почти 6 млн рублей.

18 июня компания «TANDEM» заявила о намерении взыскать с «СпецТрансСтрой» более 29,5 млн рублей.

По данным сервиса RusProfile, «СпецТрансСтрой» завершил 2023 год с чистым убытком в 412,4 млн рублей, а стоимость чистых активов компании уменьшилась на 295,5 млн рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подрядчика для сноса двух аварийных исторических зданий ищут в Новосибирске.