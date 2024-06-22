В Новосибирске смертельное ДТП произошло на улице Петухова

На улице Петухова в Новосибирске, возле въезда на авторынок, произошло столкновение автомобилей Nissan Cedric и Nissan Stagea.

В результате столкновения универсал Nissan Stagea был серьёзно повреждён.

Пресс-служба Госавтоинспекции поделилась видеозаписью момента ДТП, на которой видно, как Nissan Cedric двигался по улице Петухова на высокой скорости, а водитель Nissan Stagea поворачивал, не убедившись в безопасности манёвра.

После столкновения универсал Nissan Stagea отбросило на автомобили Toyota Sequoia и Toyota Corolla, которые выезжали с прилегающей территории.

В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля Nissan Stagea получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Ранее Сиб.фм сообщал, что СК возбудил дело после пожара на предприятии по утилизации отходов в Оби Новосибирска.