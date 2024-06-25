Сильный ураган и атака мошенников на участников СВО: главные новости Новосибирска за 25 июня

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за вторник, 25 июня.

В Новосибирске произошла сильная гроза. В ее результате повреждены автомобили и дома. Один из домов даже загорелся после удара молнией. Увидеть последствия непогоды в городе можно в материале Сиб.фм.

Минздрав Новосибирской области настаивает, что препарат REVCOVI за 50 миллионов противопоказан 21-летней Татьяне Дроздовой с тяжелым комбинированным иммунодефицитом. За дело взялся глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В Новосибирской области продолжается рост числа дорожно-транспортных происшествий в 2024 году. По данным главы транспортного комитета Валерия Ильенко, этот рост составил 1,9%. Увеличилось количество аварий с пострадавшими на 2,3%. Однако снизилось число аварий с погибшими на 8%.

В Новосибирской области и других регионах страны участились мошеннические звонки участникам СВО и членам их семей – об этом сообщают эксперты Банка России. Схема старая: «безопасные счета», на которые нужно срочно спрятать сбережения, которые вот-вот украдут. Почему военнослужащие, вернувшиеся с передовой, могут поверить мошенникам с большей вероятностью, чем гражданские люди, и как этому можно противодействовать – в материале Сиб.фм.