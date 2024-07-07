В Новосибирске назвали номера 9-ти школ в которых выпускники набрали максимальные баллы на ЕГЭ

Замглавы образования области Владимир Щукин представил результаты ЕГЭ, отметив, что лучший показатель достигла Физико-математическая школа при НГУ, где 42 выпускника получили максимальный балл.

В лицее №22 стобалльниками стали восемь учеников. Четыре человека из Инженерного лицея НГТУ, образовательного центра «Горностай», Экономического лицея Новосибирска и гимназий №№ 3, 4, 10, 1 также показали максимальные результаты на экзамене.

Замминистр выделил высокие показатели Чановского и Ордынского районов в области образования.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области с ЕГЭ выгнали девять учеников за шпаргалки.