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вчера 23:00
общество

В Новосибирске назвали номера 9-ти школ в которых выпускники набрали максимальные баллы на ЕГЭ

Фото: freepik.com

Замглавы образования области Владимир Щукин представил результаты ЕГЭ, отметив, что лучший показатель достигла Физико-математическая школа при НГУ, где 42 выпускника получили максимальный балл.

В лицее №22 стобалльниками стали восемь учеников. Четыре человека из Инженерного лицея НГТУ, образовательного центра «Горностай», Экономического лицея Новосибирска и гимназий №№ 3, 4, 10, 1 также показали максимальные результаты на экзамене.

Замминистр выделил высокие показатели Чановского и Ордынского районов в области образования.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области с ЕГЭ выгнали девять учеников за шпаргалки.

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Роман Чугаев
Журналист

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