Гибель подростка в озере и утонувший 6-летний мальчик: главные новости Новосибирской области за 10 июля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за среду, 10 июля.

Восьмиклассник Нуртилек Кабылов погиб, пытаясь спасти тонущего друга на озере Лесное в Октябрьском районе. Спасатели говорят, что это один из опасных водоемов Новосибирска, где не рекомендуется купаться, но жители игнорируют требования. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте ЧП и выяснил подробности трагедии.

Госдума РФ вводит высокие штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатoв. Законопроект рассмотрели в первом чтении сегодня, 10 июля.

Шестилетний мальчик был найден мертвым в водоеме Кудряшовского района Новосибирской области. По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, тело ребенка было обнаружено 9 июля в акватории реки Обь.

Сергей Майоров, глава Совета отцов Новосибирской области, согласился с тем, что Аллу Пугачеву необходимо признать иноагентом. Недавно примадонна Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях пост о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. После чего вопрос о том, чтобы признать артистку иноагентом, вновь подняли на федеральном уровне.