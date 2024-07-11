В Новосибирске скончался аквайс-спортсмен Виталий Панасюк

Новосибирский «морж» Виталий Панасюк скончался в возрасте 54 лет.

В группе “У нас на Шлюзе” социальной сети “ВКонтакте” сообщили о том, что известный в Новосибирской области активист и аквайс-спортсмен Виталий Панасюк умер в возрасте 54 лет. Причина смерти – остановка сердца.

Прощание с Виталием Панасюком пройдет завтра, 11 июля, по адресу Арбузова, 6А, с 14:00 – 15:00.

Известно, что спортсмен прославился своим акциями, моржеванием и традиционными заплывами через Обь в дни рождения президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в Новосибирской области умер бывший министр ЖКХ региона Евгений Ким