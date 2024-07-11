В Новосибирске выставили на продажу дом с пятью туалетами и зимним садом за 166 млн рублей

На территории Заельцовского Парка, всего в 6 км от центра Новосибирска, продают элитный коттедж. Объявление появилось на «Авито».

Участок общей площадью 24 сотки. Дом площадью 500 кв.м построен из кирпича с классической кладкой и утеплением. Он состоит из двух полноценных этажей, цокольного этажа и мансардного этажа.

На участке расположены многолетние деревья: сосны, ели, кедры, ивы. В пруду растут камыши и кувшинки.

Дом оснащен центральным отоплением, газом, водой и канализацией, а также имеется дополнительная скважина. Внутри коттеджа уютная и функциональная планировка: гостиная с камином, кухня-столовая, спальни, кинозал, библиотека, кабинет, зимний сад, бассейн, сауна, прачечная и кладовая, а также пять санузлов.

На территории есть гараж на два автомобиля, дом для охраны и разделение на южную и северную зоны с прудом, беседкой, русской печью и барбекю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают двухуровневую 5-комнатную квартиру с сауной и джакузи.