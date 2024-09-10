Новосибирцев возмутила женщина, которая грубо относилась к дочери

В Новосибирске на улице Гребенщикова, 13, у пункта выдачи заказов наблюдали инцидент с участием женщины и её дочери.

Очевидцы сообщили, что женщина, перевозившая вещи с «Wildberries» в машину, грубо обращалась с дочерью. Об этом пишет КП-Новосибирск.

Девочка плакала на крыльце, в то время как мать требовала, чтобы она спустилась и пошла к машине самостоятельно. Очевидцы пишут, что лестница имела 6-7 бетонных ступеней, и девочка могла бояться.

Когда мать не дождалась, она схватила дочь за руку и принудительно отвела её к машине.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителям Новосибирска рассказали о повышении пошлины за расторжение брака до 5 тысяч рублей.