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общество

Новосибирцев возмутила женщина, которая грубо относилась к дочери

Фото: телеграм-канал Доска позора Новосибирск

В Новосибирске на улице Гребенщикова, 13, у пункта выдачи заказов наблюдали инцидент с участием женщины и её дочери.

Очевидцы сообщили, что женщина, перевозившая вещи с «Wildberries» в машину, грубо обращалась с дочерью. Об этом пишет КП-Новосибирск.

Девочка плакала на крыльце, в то время как мать требовала, чтобы она спустилась и пошла к машине самостоятельно. Очевидцы пишут, что лестница имела 6-7 бетонных ступеней, и девочка могла бояться.

Когда мать не дождалась, она схватила дочь за руку и принудительно отвела её к машине.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителям Новосибирска рассказали о повышении пошлины за расторжение брака до 5 тысяч рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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