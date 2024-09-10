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общество

Подписчиков известной блогерши Маш Милаш обманули на 1 млн рублей

Фото: соцсети блогерши

В начале сентября подписчики 27-летней блогерши и рэперши Марии Камовой, известной как Маш Милаш, получили сообщение в социальных сетях о розыгрыше призов.

Пользователям предлагалось перейти по ссылке и оплатить комиссию для получения 3000 долларов в честь достижения 1,5 миллионов подписчиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Однако этот розыгрыш оказался мошенничеством. Более 100 человек пострадали, потеряв в общей сложности около 1 миллиона рублей.

По словам пострадавших, сообщение выглядело достоверным, и многие перевели деньги. Камова не выходила на связь, что вызвало подозрения. Позже блогерша сообщила в других соцсетях, что её аккаунт был взломан и она сама стала жертвой мошенников. Сейчас она обратилась в полицию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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