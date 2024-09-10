Среди жителей Новосибирска упал спрос на зарубежную недвижимость

Спрос на зарубежную недвижимость у сибиряков сократился на 13%.

С июня по август 2024 года жители Новосибирского региона направили 12,2% от общего числа заявок на приобретение зарубежной недвижимости, поступивших из Сибирского федерального округа. Это на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу компании Tranio.

По данному показателю Новосибирская область заняла второе место среди регионов Сибири. На первом месте находится Красноярский край, откуда поступило 65,85% обращений. Третье место занимает Омская область с 9,76% заявок.

В целом с января по август 2024 года спрос новосибирцев на зарубежную недвижимость сократился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цена квадратного метра на вторичном рынке значительно выросла.