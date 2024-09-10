В Новосибирске водитель автомобиля Chevrolet сбил детей на электромопеде

Электромопедом управлял мальчик 2015 года рождения.

Во вторник, 10 сентября, в Ленинском районе Новосибирска автомобиль сбил детей на электромопеде. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Chevrolet, 1995 года рождения, столкнулся с электромопедом, который выезжал с парковки у дома № 98а по улице Клубная.

Электромопедом управлял мальчик 2015 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка мопеда, девочка 2015 года рождения. Она была доставлена в медицинское учреждение. Характер её травм уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске произошло массовое ДТП с шестью машинами на Димитровском мосту.