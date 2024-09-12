Включение отопления и убийство девочки мигрантом: главные новости Новосибирска за 12 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 12 сентября.

По информации Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», в ночь с 11 на 12 сентября 2024 года вспыхнул пожар в сырном цеху, который расположен на улице Транспортной в селе Здвинское Новосибирской области. В результате происшествия огнем была повреждена кровля складского здания на площади около 2 500 квадратных метров.

Мигрант из Таджикистана Хушнуд Хамроев жестоко убил школьницу и получил 15 лет строго режима. Мать девушки пытается взыскать 5 миллионов рублей с полицейского, которого судят из-за халатности.

В Новосибирске началась установка передвижной выставки натовской техники, которая откроется для посещения 13 сентября в центре города. Это седьмая выставка подобного рода в России. На площади перед ГПНТБ будет представлено 14 единиц техники, переданной НАТО в помощь Украине.

В Новосибирске утверждено начало отопительного периода 2024/2025 года. Согласно постановлению, с 16 сентября 2024 года тепло начнет поступать в объекты здравоохранения, учреждения с круглосуточным пребыванием детей и дошкольные образовательные организации.