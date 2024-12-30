Новосибирский актер Никита Кологривый поделился совместным кадром с Безруковым

Артист подчеркнул, что они забрали премии.

Новосибирский актер Никита Колгривый поделился совместным кадром с известным актером Сергеем Безруковым, вызвав волну интереса среди поклонников. Фото, на котором два артиста улыбаются, стоя на сцене, мгновенно разошлось по социальным сетям, ведь такие моменты всегда вызывают трепет у поклонников отечественного кино и театра.

Кологривый в своем посте выразил признательность Безрукову за совместную работу и подчеркнул, насколько важным стало это сотрудничество для его профессионального роста.

В посте актер упомянул, что они вместе забрали престижные премии, ставшие значимым признанием их таланта и усилий. После завершения церемонии, актеры обменялись личными впечатлениями и идеями для возможных совместных проектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что состоялась премьера захватывающего документального фильма, посвященного 200-летию Горно-Алтайска.