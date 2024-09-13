Школьнице из Новосибирска выплатили 50 тысяч рублей из-за укуса собаки

1 марта 2023 года в поселке Плановом на 10-летнюю девочку напала бездомная собака.

Инцидент произошел на пересечении улиц Барьерной и Быстрой. В результате укуса ребенка прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Выплату должна произвести мэрия Новосибирска, а именно департамент энергетики и ЖКХ, поскольку не были обеспечены необходимые меры по обращению с бездомными животными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны подробности о пропавшем в Новосибирске китайском туристе.