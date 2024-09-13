В Новосибирске нумеролог Скоромных рассказала о страшных запретах в пятницу 13-го

Нумеролог из Новосибирска Ольга Скоромных рассказала, чего ждать в мистическую дату.

По словам нумеролога, в пятницу 13-го стоит быть бдительными, не поддаваться на авантюры и не рисковать.

«Испокон веков люди нагружали эту дату негативом. Число 13 в переводе на арканы — это аркан смерти. Но смерть — это трансформация», — объяснила Ольга Скоромных в беседе с корреспондентом Сиб.фм.

13 сентября — это прекрасный день для того, чтобы изменить свою жизнь, говорит нумеролог.

«Сегодня очень здорово избавиться, например, от долгов. Внести платеж побольше. Если это отношения, которые тянут вниз, то сегодня — хороший день, чтобы расстаться или поговорить об этом», — подчеркивает спикер.

Нумеролог рекомендует 13 сентября заняться очищением квартиры, избавлением от негативных мыслей, освобождением от обид, а также отказаться от суеты и конфликтов.

Ранее Сиб.фм публиковал страшные легенды о Новосибирске в пятницу 13-го.