В Новосибирске переход перед ГПНТБ открыли в преддверии выставки техники НАТО

В четверг, 12 сентября, в Новосибирске временно закрыли подземный переход перед ГПНТБ в связи с подготовкой к выставке трофейной военной техники НАТО.

Все выходы из перехода оказались недоступны для пешеходов, что вызвало вопросы у горожан. Некоторые пользователи социальных сетей отметили неудобство, связанное с ремонтом в столь неподходящее время, накануне важного события. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал поручение обновить подземный переход. Он отметил, что его состояние давно требовало улучшений. Работы по покраске и приведению объекта в порядок были выполнены в короткие сроки. Уже к полудню того же дня переход был вновь открыт для использования. Ремонтные бригады успели завершить работы до открытия выставки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начала появляться трофейная техника НАТО.