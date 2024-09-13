В Новосибирске на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу две квартиры по очень низким ценам. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Первую квартиру продают за 950 тысяч рублей. Она расположена в Дзержинском районе города, по улице Амбулаторной. Жилье однокомнатное. Общая площадь составляет 26,4 кв.м., жилая площадь 14 кв.м. Продавец отметил, что квартира требует ремонта.

«Форма расчета подходит любая. Нюансов по документам нет, готовы к продаже. Сан узел на улице», — говорится в описании к квартире.

Вторую квартиру продают за 970 тысяч рублей. Она также однокомнатная. Общая площадь квартиры 11,5 кв.м. Санузел раздельный.

«Kомнaта 11.5 м, сeкциoннoго типа, одна кoмнатa закрыта уже двa гoдa, пpoживaют в тpex кoмнатах. Oкнo плaстикoвое и в кoмнатe пpоживaния и на общем бaлконe. Потолoк нaтяжной, нoвый. Двa caн узла на 4 комнаты. Квapтирaнты готовы дальше пpoживать, живут уже два гoдa. B общeжитии лифт. Мебель, xoлодильник, стиpальнaя машина по договоренности, за не большую стоимость», — говорится в описании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цена квадратного метра на вторичном рынке значительно выросла.