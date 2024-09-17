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общество

Стало известно, когда в Новосибирск придут дожди с Атлантики

Фото: Сиб.фм

Синоптики Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Новосибирске.

Во вторник, 17 сентября, ожидается самое холодное утро с температурами от 0 до +2 градусов. Днём воздух прогреется до +11...+13 градусов.

В ночь на среду, 18 сентября, температура опустится до +2...+4. Днём потеплеет до +15...+17 градусов. Ветер западный, с порывами до 7 м/с.

19 сентября прогнозируется короткое потепление — дневная температура достигнет +20 градусов, что указывает на наступление бабьего лета. Однако уже 20 сентября циклоны с Атлантики принесут дожди.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии назвали причины потопа в Первомайке Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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