В колонию Новосибирской области пытались провезти газовый баллон с телефонами

В местную колонию ввозили телефоны в газовом баллоне.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области, до сотрудников новосибирской исправительной колонии №2 дошла информация о попытке ввоза на территорию ИК-2 запрещенные предметы.

В результате, ФСИНовцы по наводке проверили машину, в которой должны были вести предметы, и нашли в ней баллон с углекислым газом, в котором спрятали 16 сотовых телефонов, 18 сим-карт, 8 зарядных устройств и 9 гарнитур к сотовым телефонам.

Сейчас правоохранители составили протокол об административном правонарушении по статье “передача запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы”.

Напомним, что в Новосибирской области охранник предстал перед судом за кражу стройматериалов из больницы