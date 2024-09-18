Опубликованы архивные кадры новосибирского автотранспорта XX века

По числу автомобилей на душу населения Новосибирск на четвертой позиции, после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Первые автомобили прибыли в Новониколаевск в далеком 1912 году. Сиб.фм собрал архивные кадры ретро-машин.

Для начала отметим, что впервые россияне узнала про автомобили не из Новосибирска (на тот момент Новониколаевска), а из Нижнего Новгорода. Дело было в 1896 году на Всероссийской промышленной выставке, где и был представлен первый экспонат.

Его создатели: фабрика Петра Фрезе и машиностроительный завод Евгения Яковлева. Машина весила около 300 кг и развивала скорость до 21 км/ч. Число лошадиных сил равно двум.

Автомобилизация быстро добралась до Сибири. В 1912 году по данным Томского губернского управления, в области, включавшей современные Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области, а также Алтайский край, было зарегистрировано 12 автомобилей и три мотоцикла.

Краеведы полагают, что первый автомобиль в Сибирь привез один из сыновей бердского купца Горохова из Америки. В Новониколаевске же первым авто обзавелись купцы Маштаковы, вероятно, купив "Даймлер".

1919 год стал особенно богатым на автомобили в Новониколаевске, спустя еще четыре года в городе насчитывалось 175 автомобилей, и открылись первые автозаправочные станции.

Сиб.фм собрал несколько архивных кадров, где есть автомобили, а также узнаваемые места в городе. Делимся в нашем фоторепортаже.

Стоит отметить, что Новосибирск входит в пятерку городов России с наибольшим количеством автомобилей, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. На текущий момент по дорогам Новосибирска передвигается свыше 500 тысяч автомобилей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы архивные кадры разрушенных храмов Новосибирска. Также появились снимки Новосибирска времен правления Императора Николая II.