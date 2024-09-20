Прокуратура направила в суд уголовное дело школьницы, которая изрезала свою подругу под Новосибирском

В суд Новосибирска направили уголовное дело о покушении школьницы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области, ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летней, которая обвиняется по статье “покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам”.

Известно, что осенью прошлого года обвиняемая вместе с жертвой находились в лесном массиве в Новосибирском районе, в результате прогулки у них возникла ссора и обвиняемая, взяв канцелярский нож, нанесла потерпевшей множественные удары по рукам, лицу и телу.

“Довести до конца умысел, направленный на убийство потерпевшей, ей не удалось вследствие того, что 13-летней девочке была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения”, — уточнили в ведомстве.

Жертва с резаными ранами на лице, шее и голове была немедленно госпитализирована в медицинское учреждение — подростку пять часов делали операцию.

Сейчас уголовное дело по данному инциденту направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

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