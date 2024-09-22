Ситуация на СВО и самолет в поле: главные новости Новосибирска и области за 22 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за воскресенье, 22 сентября.

Военный из Новосибирска, который мобилизован на СВО в сентябре 2022 года, рассказал о ситуации в зоне СВО. 32-летний новосибирец Константин К. мобилизован на СВО в сентябре прошлого года. Он служит минометчиком на границе с Херсонской областью. Спустя два года мобилизации он рассказал, что сейчас происходит в зоне боевых действий. Сибиряк рассказывает, армия России держит крепкие позиции, а украинские войска испытывают большие трудности в контрнаступлении.

В Убинском районе Новосибирской области видеограф Артем Перевалов снял с дрона самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку год назад и до сих пор стоит в поле, сообщает Сиб.фм.

На территории, прилегающей к строящейся умной спортивной площадке в Краснообске, произведена вырубка деревьев, а также организован карьер для добычи супеси. Об этом сообщила группа «Сибирский наблюдатель» в социальной сети ВКонтакте.

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев предложил установить монумент памяти воинам-героям, выпускникам Новосибирского высшего военного командного училища имени Жукова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам депутата, училище более 50 лет выпускает офицеров, которые защищают страну.