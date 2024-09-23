Прорыв трубы и школьник с молотком: главные новости Новосибирска и Сибири за 23 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области и Сибири за понедельник, за 23 сентября.

В поселке Балаганск Иркутской области 13-летний школьник напал на своих одноклассников. Инцидент произошел во время перемены, когда несколько восьмиклассников переодевались в раздевалке перед уроком физкультуры, пишет Baza.

22 сентября на улице Лескова, 15 в Новосибирске произошла коммунальная авария. Как рассказала жительница дома Наталья Архипова, ранее на месте, где сейчас находится склон лестницы, стояла открытая теплокамера, и в случае возникновения неполадок на них оперативно реагировали.

В Красноярском крае вечером 20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей (в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет) решили поужинать пельменями и курицей, которые были куплены в местном магазине. На утро всем стало плохо. У семьи начались стандартные симптомы отравления, к 11 утра они обратились в больницу и были госпитализированы.

В Новосибирской области грузовик Sharman выехал на встречную полосу и протаранил 5 автомобилей. Сиб.фм собрал всё, что известно о массовом ДТП.