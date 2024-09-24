В Новосибирске двое мужчин избили подростка и бросили его мать в воду

Следственный комитет России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух 36-летних жителей Новосибирска, обвиняемых в хулиганстве.

По данным следствия, в июле текущего года мужчины распивали алкогольные напитки на берегу водоема в Первомайском районе Новосибирска. В ходе конфликта они оскорбляли женщину и её 16-летнего сына, а затем избили подростка и столкнули женщину в воду.

Действия мужчин квалифицируются как хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.213 УК РФ).

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске дети заперлись в квартире и не открывали дверь.