В Новосибирске закупят более 650 тонн рельсов за 103 млн рублей

МУП «Горэлектротранспорт» в Новосибирске ищет поставщика рельсов.

МУП «Горэлектротранспорт» в Новосибирске объявил о проведении электронного аукциона для поиска поставщика железнодорожных и трамвайных рельсов. Заявка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, победитель аукциона должен будет в ноябре 2024 года осуществить поставку более 650 тонн рельсов, в том числе 600 тонн железнодорожных и 58 тонн трамвайных. Все поставляемые рельсы должны быть новыми, произведенными не ранее 2024 года.

По информации портала «Новосибирские новости», рельсы будут использованы для ремонта путей на улицах Серебренниковском и Связистов. Заявки от поставщиков принимаются до 27 сентября 2024 года. Начальная цена контракта составляет 103 772 889 рублей.

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