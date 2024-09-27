Новый штамм и низкая температура воды: главные новости Новосибирска и области за 27 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 27 сентября.

Заместитель начальника управления Роспотребнадзора Новосибирской области Лада Самойлова заявила, что на территории региона пока не было зарегистрировано новых штаммов коронавируса. В беседе с корреспондентом Сиб.фм эпидемиолог Яков Новоселов из Новосибирска объяснил, что любой инфекционный возбудитель, который характеризуется высокой заражаемостью, в любом случае дойдет до любой точки мира в течение считанных месяцев.

С 1 июля 2022 года в ТСЖ «Статус» исчезла горячая вода. По словам председателя правления Павла Степуса, средняя за месяц вода была 45 градусов, иногда доходила до 52. Причиной возникновения проблемы Павел называет НТСК, который является новым поставщиком. Подробности в материале Сиб.фм.

Как сообщила мать одного из учеников Ирина М. (имя изменено) корреспонденту Сиб.фм, весь сентябрь ученикам не выдавались учебники. Они использовали материалы, которые находились в кабинете учителя. На каждую парту выдавался только один учебник, но даже при таком распределении их не всегда хватало, объяснила мать.

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военного Нагорного к пяти годам колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Преступление произошло 31 января 2024 года, когда Нагорный вместе с женой находился в гостях у знакомого. Во время вечеринки его жене позвонил поклонник, сообщив о желании встретиться. Этот звонок вызвал у Нагорного приступ ревности.