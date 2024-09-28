Поклонники Zivert зажгли тысячи фонариков на концерте

Концерт Юлии Зиверт в «Сибирь Арене» продолжается уже больше часа и за это время она уже успела сменить несколько образов. И еще она активно общается с теми, кто пришел сегодня услышать ее живое пение.

«Давайте зажжем на телефоне и в сердцах, – крикнула со сцены Юлия. – покачаем звездным небом, чтобы вы никогда не болели!»

Тысячи человек откликнулись – и стали покачивать фонариками под песню «С неба ли».

Фанаты ловят каждое ее слово, а Юля старается зарядить их своей энергетикой:

«Я очень хочу, чтобы вы не боялись мечтать по крупному, мечтать смело, потому что однажды у нас все получится!»

Перед этим она быстро обратилась к своим возможным хейтерам.

А Сиб.фм, напомним, ведет прямой эфир концерта.