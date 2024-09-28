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общество

Zivert обратилась с новосибирской сцены ко всем своим хейтерам

Zivert сменила образ. Фото Сиб.фм

Прямо сейчас в «Сибирь Арене» проходит концерт певицы Zivert (Юлии Зиверт), которая, выйдя на сцену, обратилась не только к новосибирцам, пришедшим на выступление, но и ко всем, кому она не нравится.

Певица вышла на сцену почти на час позже объявленного срока (это случается не впервые – в Омске Zivert задержалась на 40 минут). И когда она все-таки вышла, многие обратили внимание на то, что привычные афрокудри на ее на голове сменились волнами гладких струящихся волос.

«Обращаюсь ко всем хейтерам страны. Я не лысая. Волосы растут», – ответила Zivert на невысказанный вопрос.

Ранее поклонники таланта Юлии Зиверт ждали это выступление в февраля 2024 года, но тогда концерт был отложен. Перенос выступления был связан с состоянием здоровья 34-летней певицы. Поговаривали о психологическом выгорании из-за напряжённого графика.

Также Сиб.фм ведет онлайн-трансляцию концерта.

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Фёдор Туров
Журналист

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