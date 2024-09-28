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общество

Юлия Зиверт привезла в Новосибирск Ибицу: чем завершился концерт

Фото Сиб.фм

В конце своего выступления Zivert предложила гостям «зажечь как в последний день».

«Новосибирск, есть такое дело. Мы решили, что в этом году не поехали на Ибицу, то Ибица приехала в Новосибирск. Я предлагаю потанцевать как последний день в жизни!» – сказала она.

Во время танца со сцены снова полетел дождь – это уже традиция.

«Я очень хочу, чтобы все у нас проходило безболезненно. И мы берегли своего внутреннего ребенка», – добавила певица.

Затем ее команда приняла от фанатов букет цветов, а сама Zivert еще раз пожелала всем «любить друг друга и побольше добра».

Концерт подошел к концу. Все желающие могут купить фото Юлии с автографом. Или еще раз почитать прямую трансляцию от Сиб.фм.

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Фёдор Туров
Журналист

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