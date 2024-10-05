Бастрыкин взялся за громкое дело с избиением военным женщины в Новосибирске

Пострадавшая была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан, ему предъявлена статья – «Покушение на убийство».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Информация появилась в пресс-службе СК РФ по НСО, сообщается, что речь идет о жестоком избиении женщины. Заведена статья 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении подозреваемого.

Вероятней всего речь идет про громкий эпизод:сибирячку сначала забили, а затем оставили умирать на асфальте. Инцидент произошел на улице Гоголя, информацией о случившемся поделился сын женщины в паблике «Инцидент Новосибирск».

Молодой человек отметил, что его мама пошла в гости к кому-то с продуктами. Забеспокоился он уже ближе к ночи, когда она не появилась дома и не отвечала на вызовы. Примерно в час ночи членам семьи прислали видео, как женщину избивают. Родственник женщины отмечает, что подозреваемым может быть боец СВО.

«Он бывший заключенный, сидел за убийство (зарезал женщину), с лагеря подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на СВО», — рассказал телеграм-каналу «Инцидент Новосибирск» сын пострадавшей.

После сильного избиения преступник вытащил пострадавшую на улицу и оставил на холодном асфальте. Женщине оказали помощь медики, сейчас она в реанимации, без сознания. В коме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске двое мужчин избили подростка и бросили его мать в воду.