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общество

Подмена тела в морге Новосибирска, избиение до состояния комы и ветряная оспа: итоги недели

Фото: Сиб.фм

Сиб.фм подвели итоги минувшей недели, рассказав о самых важных событиях, которые произошли в Новосибирске.

Подмена тела в морге

Фото Подмена тела в морге Новосибирска, избиение до состояния комы и ветряная оспа: итоги недели 2

Сибиряк на похоронах собственной матери увидел в гробу другую покойную женщину. Как выяснилось позже, в морге перепутали бирки на телах покойников и как следствие — гроб с одной женщиной (уроженкой Новосибирска) отправился в Каргат Новосибирской области, а гроб с уроженкой Каргата остался в Новосибирске.

Также и близкие с другой стороны были шокированы от произошедшего и не понимали, как такое могло произойти.

Бывший военный избил девушку до состояние комы

Фото Подмена тела в морге Новосибирска, избиение до состояния комы и ветряная оспа: итоги недели 3

1 октября 2024 года на улице Гоголя мужчина напал на женщину и жестоко избил её бутылкой.

По словам сына потерпевшей, его мама пошла в гости к знакомой, где у неё возник конфликт с мужчиной, который набросился на неё, снимая всё на камеру телефона.

После жестокого нападения мужчина вытащил её на улицу без сознания и оставил на асфальте. В результате женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас она находится в коме.

Ветряная оспа в Новосибирской области

Фото Подмена тела в морге Новосибирска, избиение до состояния комы и ветряная оспа: итоги недели 4

По данным управления Роспотребнадзора, за последние 8 месяцев текущего года показатели заболеваемости оспой находятся на уровне среднемноголетних значений — рост составил 9,7%.

Известно, что в основном сейчас болеют непривитые дети.

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Валерия Митрохина
Журналист

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