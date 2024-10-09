Глава Минобороны Белоусов сказал раненному бойцу СВО «Всё сделаем»

Министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» капитану Максиму Бахареву за оборону одного из населенных пунктов в Запорожской области. Награждение прошло в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, где Бахарев находится с ранением.

«Всё сделаем», — сказал министр во время награждения.

Кроме того, награды получили командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин за сдерживание наступления противника в районе населенного пункта в Херсонской области и сержант Сергей Седов за проявленное мужество при захвате важных позиций противника в ДНР.

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