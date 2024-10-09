Мэрия Новосибирска проверит застройщиков на чистоплотность

Стройки Новосибирска проверят на пыль.

По информации портала “Новосибирские новости”, власти города проведут проверку всех строительных площадок на соблюдение чистоты, чтобы уменьшить количество пыли и грязи по всему Новосибирску.

По словам заместителям начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Ивана Ивашина, каждый застройщик должен соблюдать определенные требования к строительной площадке.

“В надлежащем виде содержать ограждения, прилегающую территорию, в том числе обеспечивать в обязательном порядке мойку колёс автотранспорта, который выезжает с территории стройплощадки”, — пояснил он.

Для проверки чистоты на стройках мэрия Новосибирска создала комиссию, которая должна осмотреть все объекты до конца 2024 года.

Напомним, что Минприроды Новосибирской области проверило скотомогильник мигрантов