Муцениеце рассказала, что ее сын от актера из Новосибирска Прилучного не хочет с ней общаться

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что её сын Тимофей перестал с ней общаться после переезда к отцу, актёру Павлу Прилучному.

С августа мальчик не был дома. Муцениеце также поделилась, что её дочь Мия скучает по брату и отцу. Об этом она написала в личном телеграм-канале.

Актриса планирует отправить дочь к Прилучному на время своей поездки. Она опасается, что Мия тоже не захочет возвращаться.

Муцениеце продолжает судебное разбирательство с Прилучным по вопросу алиментов на двоих детей. Она требует 24 миллиона рублей в год, в то время как актёр платит в 20 раз меньше. В июле суд предложил детям самим выбрать, с кем они хотят жить. Прилучный уже состоит во втором браке с актрисой Зепюр Брутян и воспитывает сына Микаэля.