Новосибирск оказался в топ-3 самых матерящихся городов России

Столица Сибири вошла в топ-3 самых экспрессивных и матерящихся городов по всей стране.

Как сообщает портал atas.info, по данным рейтинга агентства «Интериум», Новосибирск занял третье место среди городов, где часто используют ненормативную лексику.

Известно, что Москва и Санкт-Петербург возглавили данный рейтинг.

Агентство опирается на данные, собранные из социальных сетей, изучая частоту употребления нецензурной брани в онлайн-коммуникации.

Напомним, что Новосибирск занял 9-е место в рейтинге городов с самым дорогим ремонтом автомобилей