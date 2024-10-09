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общество

Новосибирск оказался в топ-3 самых матерящихся городов России

Фото: Сиб.фм

Столица Сибири вошла в топ-3 самых экспрессивных и матерящихся городов по всей стране.

Как сообщает портал atas.info, по данным рейтинга агентства «Интериум», Новосибирск занял третье место среди городов, где часто используют ненормативную лексику.

Известно, что Москва и Санкт-Петербург возглавили данный рейтинг.

Агентство опирается на данные, собранные из социальных сетей, изучая частоту употребления нецензурной брани в онлайн-коммуникации.

Напомним, что Новосибирск занял 9-е место в рейтинге городов с самым дорогим ремонтом автомобилей

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Валерия Митрохина
Журналист

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