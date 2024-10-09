Под Новосибирском у мужчины украли телевизор после попойки

В Тогучинском районе Новосибирской области 40-летний мужчина сообщил в полицию о краже телевизора стоимостью 20 тысяч рублей из его дома.

Инцидент произошел во время совместного распития алкоголя с гостем. Об этом сообщает МВД по Новосибирской области.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, 25-летнего местного жителя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбой. По версии правоохранителей, подозреваемый воспользовался моментом, когда хозяин дома отвлекся, и украл телевизор.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирска оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий о полицейских.