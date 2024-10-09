В финал конкурса «Мисс Офис» попала бывшая новосибирская официантка

Сибирячка пробилась в финал конкурса «Мисс Офис».
30-летняя Алина Клюшникова из Новосибирской области вырвалась в финал конкурса красоты «Мисс Офис — 2024», где главным призом является 3 миллиона рублей.
По словам участницы, свой карьерный путь она начала с должности официантки, потом добралась и до руководящей должности. Как отмечает Алина, во многом ее успех связан с креативным подходом к жизни и стремлением развиваться.
Финал конкурса «Мисс Офис — 2024» пройдет уже 30 ноября 2024 года в Москве.
Ранее Сиб.фм рассказывал, что новосибирская студентка-программист победила в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Россия»