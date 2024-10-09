В Новосибирске на площади Маркса изменят схему движения четырех автобусов

В Новосибирске в субботу, 12 октября, временно изменятся схемы движения четырёх автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

В связи с проведением масштабной ярмарки возле ГУМа, с 6:00 до 16:00 будет закрыт для транспорта участок улицы Сибиряков-Гвардейцев от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса.

Автобус №45 в прямом направлении на участке от улицы Новогодней до проспекта Карла Маркса будет следовать через улицу Покрышкина и площадь Маркса. Также автобусы №29, №43 и №60 временно изменят маршрут, следуя по улице Покрышкина.

Пассажиров будут информировать экипажи автобусов о временных изменениях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Закаменского сквера в Новосибирске вывозят мусор спустя год после сноса кафе.