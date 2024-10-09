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общество

В Новосибирске назначен новый начальник управления автодорог Валерий Жарков

Фото: Новосибирские новости

Валерий Жарков стал новым начальником управления автомобильных дорог в Новосибирске.

Вчера, 8 октября 2024 года, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Валерия Жаркова на пост заместителя руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в Новосибирске.

Как сообщает портал “Новосибирские новости”, ранее Жарков занимал должность директора “Городского центра организации дорожного движения”.

Напомним, что в Новосибирске главой департамента строительства мэрии назначен Евгений Улитко

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Валерия Митрохина
Журналист

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